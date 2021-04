Er ist ziemlich begeistert von seinem Nachfolger! Seit wenigen Tagen ist die Katze aus dem Sack: Kim Tränka wird der neue Casanova bei Prince Charming und tritt damit in die Fußstapfen von Alexander Schäfer (30). Doch was hält sein Vorgänger von der neuen Besetzung? Im Promiflash-Gespräch teilte der Krawattenverteiler von 2020 ganz unverblümt seine Meinung: Alex findet Kim als Prince Charming wirklich klasse!

Und der 40-Jährige ging im Promiflash-Interview noch weiter ins Detail: "Schmuckes Kerlchen, unser neuer Prinz!" Alex habe mit so einem Mann wie Kim als Nachfolger irgendwie gerechnet. "Ich bin mir sicher, er verdreht mit seinem Surfer-Look den Jungs den Kopf", erzählt er. Der braunhaarige Beau wünsche dem neuen "Prince Charming"-Star ganz viel Spaß auf der Reise, die große Liebe zu finden.

"Ich hoffe, er bleibt sich immer treu, verliert sein eigenes Glück nicht aus den Augen und hört auf sein Herz – so kann nichts schiefgehen!", möchte er Kim abschließend mit auf den Weg geben. Alex selbst wird dieses Jahr auf jeden Fall einschalten und das Abenteuer des neuen Kandidaten verfolgen. Seid ihr auch schon so gespannt, wie sich Kim schlagen wird? Stimmt in der Umfrage ab!

TVNOW Kim Tränka, Prince Charming

TVNOW Alexander Schäfer, Prince Charming 2020

Instagram / alexperiences Alexander Schäfer, Ex-"Prince Charming"-Casanova

