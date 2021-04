Steuert Melody Haase (27) jetzt doch einen anderen Mann an? Bei Ex on the Beach traf die DSDS-Bekanntheit gerade auf ihre Ex-Affäre Diogo. Nach einem gemeinsamen Date kamen sich der Temptation Island-Hottie und die Beauty schnell näher: Bei einem Gruppenspiel knutschten sie wild vor allen anderen herum. Kurz darauf tauchte Jay am Strand auf, der Ex von Kandidatin Roxy. Und der Stripper scheint Meldoy ziemlich zu gefallen – und das nicht nur wegen seines Aussehens.

Mit Promiflash plaudert die #CoupleChallenge-Gewinnerin über den Neuzugang und macht deutlich: "Wenn Jay es schafft, meiner lauten Art Paroli zu bieten, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sich mehr entwickeln könnte." Komplett überzeugt ist sie aber noch nicht. Momentan sei der Beau noch etwas zu ruhig, aber sie hoffe, dass sie ihn ein bisschen aus der Reserve locken kann.

Vor allem sein Auftreten beeindruckt Melody. "Jay wirkt anders als die anderen Singles in der Villa. Irgendwie normaler", betont die 27-Jährige. Sie sei an einem Punkt in ihrem Leben, an dem sie sich Haus, Hund und Kind wünscht – und sei sich sicher, dass ihre Zukunftspläne mit einem Mann ohne Promi-Status leichter zu realisieren sind.

Alle Infos zu "Ex on the Beach" auf TVNow.

Anzeige

TVNow Jay bei "Ex on the Beach"

Anzeige

TVNOW Roxy, Jay und Sandra bei "Ex on the Beach" 2021

Anzeige

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de