Da ist er ja, der hübsche Klunker! In der gestrigen Folge der Kuppelshow 5 Senses for Love ist es tatsächlich passiert: Obwohl Ex-Bachelorette-Boy Marvin Osei seine Angebetete Yma Louisa zu diesem Zeitpunkt noch nie gesehen hatte, machte er ihr einen Heiratsantrag – den sie begeistert annahm! Nach ihrer Verlobung durften die zwei sich dann zum ersten Mal sehen. Beide schienen mit ihrer Wahl total happy zu sein. Jetzt präsentierte Yma auch ganz stolz ihren Verlobungsring im Netz.

Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte die OnlyFans-Darstellerin nun einen Schnappschuss von dem Ring, der wohl ihr ganzes Leben verändern wird: Das silberfarbene Schmuckstück ist schlicht, aber sehr elegant und mit einem hübschen kleinen Stein versehen. Zu dem Foto schrieb Yma: "Ich habe 'ja, möchte ich' gesagt." In den Kommentaren überschlagen sich ihre Fans geradezu mit Komplimenten für den schönen Klunker.

Außerdem ist Ymas Community fest davon überzeugt, dass sie und Marvin das perfekte Paar sind! "Noch nie zwei Menschen gesehen, die so krass zusammenpassen wie ihr beide", schwärmt eine Followerin. "Mega, das tolle Paar! Viel Glück euch", schreibt eine weitere. Wie gefällt euch der Verlobungsring? Stimmt in unserer Umfrage ab!

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

Instagram / yma.louisa Yma Louisas Verlobungsring

© SAT.1 Marvin und Yma in Folge zwei von "5 Senses for Love"

Instagram / marvinosei_____ "5 Senses for Love"-Kandidat Marvin

