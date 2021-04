War dieser Rauswurf etwa unfair? Am vergangenen Donnerstag musste wieder eine Kandidatin Germany's next Topmodel verlassen. Nachdem sowohl Dascha Carriero (21) als auch Ana Martinović zittern mussten, schickte Heidi Klum (47) am Ende Ana nach Hause. Sie sei im Vergleich zu den anderen Mädels einfach nicht so wandelbar gewesen. Mit diesem Urteil sind die Zuschauer aber alles andere als zufrieden –sie finden Anas Exit nicht gerecht.

Auf Instagram zeigten sich viele Fans überrascht von Heidis Wahl. "Sehr schade. Verstehe nicht, warum GNTM sie so verändern wollte, es muss doch nicht jeder eine laute Persönlichkeit haben", fragt sich ein User. Andere hätten lieber eine ihrer Konkurrentinnen nach Hause fahren sehen. "Unverdient!! Liliana ist nie richtig gut und war die letzten Wochen einfach schlecht", findet ein weiterer Nutzer.

Doch warum hat es für Ana nicht gereicht? Einige Fans meinen zu wissen, woran es gelegen hat: "Glaube aber einfach, dass Sie sich durch Ihren extremen Ehrgeiz und Ihre Unsicherheit selbst ein bisschen im Weg gestanden hat", vermuteten sie. Andere finden es völlig in Ordnung, dass die Blondine nicht mehr dabei ist, denn ihre Art habe am Ende "wirklich sehr genervt".

