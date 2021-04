Die Internet-Community zollt Ashley Cains (30) Tochter Tribut. Vor wenigen Tagen mussten der einstige Ex on the Beach-Kandidat und seine Partnerin Safiyya Vorajee (33) einen großen Verlust hinnehmen: Nach einem Kampf gegen Leukämie war ihr Baby Azaylia Diamond mit gerade einmal acht Monaten verstorben. Nun gedenken die Fans und Ashley der Kleinen mit einer rührenden Geste und zünden für sie Kerzen an.

Am Donnerstagabend ehrten die Follower der TV-Bekanntheit Azaylia mit einer besonderen, virtuellen Gedenkfeier. Auf Instagram hatte Ashley ein Video mit einer brennenden, roten Trauerkerze gepostet. Rundherum waren zwei Löwenkuscheltiere seiner Tochter platziert – auch ihr Spitzname lautete offenbar "kleiner Löwe". "Heute Abend haben wir in der Kapelle eine Kerze angezündet, um gemeinsam mit anderen die Welt zu erleuchten und meiner schönen Tochter Azaylia zu gedenken", schrieb er zu der Aufnahme.

Auch Safiyya rührte mit emotionalen Worten, die sie an ihr verstorbenes Kind richtete. "Du bist mein Engel, mein Herzschlag, meine Seele. Ruhe in Frieden, mein geliebtes Baby, du wirst immer bei mir sein – wie ein Handabdruck auf meinem Herzen", beschrieb sie ihre Gefühle. Dazu postete sie ein süßes Foto von Azaylia.

Instagram / mrashleycain Ashley Cain und seine Tochter Azaylia im April 2021

Instagram / mrashleycain Ashley Cain mit seiner Familie im Februar 2021

Instagram / miss_safiyya_ Safiyya Vorajee mit ihrer Tochter, März 2021

