Der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat Ashley Cain (30) und seine Partnerin Safiyya Vorajee (33) müssen nun ganz stark sein. Ihre gerade einmal acht Monate alte Tochter Azaylia Diamond ist nicht mehr da. Seit seiner Geburt hatte das süße Mädchen gegen eine aggressive Form der Leukämie angekämpft, doch am vergangenen Samstag schlief es schließlich für immer ein. Wie schon zu Azaylias Lebzeiten gehen ihre Eltern auch weiterhin offen mit ihrem tragischen Schicksal um. Im Netz beschreibt Safiyya nun, wie sehr sie der Verlust ihres Kindes schmerzt.

In ihrer Instagram-Story teilt die 33-Jährige ein gemeinsames Foto mit Azaylia. Dazu schreibt sie: "Jeder Tag wird härter, aber Azaylia hat mich Stärke und Mut gelehrt, was sie zu 100 Prozent verkörpert hat. Jetzt muss ich sie stolz machen und das Gleiche tun." Safiyya sei sich sicher, dass ihre Tochter ihr jetzt von oben zusieht.

Ashleys Freundin bedankt sich in ihrem Post zudem für die riesige Anteilnahme der Community. "Ein besonderer Dank geht an die wunderschöne Azaylia, die uns allen die wahre Bedeutung des Lebens beigebracht hat. Ich fühle mich geehrt, deine Mami zu sein", beendet sie ihren emotionalen Beitrag.

Instagram / miss_safiyya_ Ashley Cain und seine Partnerin Safiyya mit ihrer Tochter Azaylia

Instagram / mrashleycain Ashley Cain mit seiner Tochter

Instagram / miss_safiyya_ Safiyya Vorajee mit ihrer Tochter Azaylia

