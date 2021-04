Safiyya Vorajee (33) ist untröstlich! Die Tochter des Ex-Fußballprofis Ashley Cain (30) und seiner Freundin litt seit ihrer Geburt an einer sehr aggressiven Form von Leukämie. Nach monatelangem, tapferen Kampf starb die acht Monate alte Azaylia Diamond schließlich vor einigen Tagen an den Folgen ihrer schweren Krankheit. Jetzt veröffentlichte Mama Safiyya einen emotionalen Post, in dem sie ihrem verstorbenen Kind gedenkt.

Nachdem der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat Ashley vor Kurzem schon mit einigen bewegenden Zeilen seiner Tochter gedachte, zieht nun seine Freundin Safiyya nach. Sie postete ein süßes Foto auf Instagram von der verstorbenen Kleinen und schrieb dazu: "Du bist mein Engel, mein Herzschlag, meine Seele. Ruhe in Frieden, mein geliebtes Baby, du wirst immer bei mir sein wie ein Handabdruck auf meinem Herzen." Auch in ihrer Story veröffentlichte die Mutter einige Worte, bedankte sich für die vielen Nachrichten ihrer Community und schrieb, dass sie sich geehrt fühle, Azaylias Mutter sein zu dürfen. Zuvor hatte die 33-Jährige erzählt, dass sie sich ein Tattoo zu Ehren ihres toten Kindes stechen lassen würde.

Unter dem rührenden Bild finden sich unzählige Beileidsbekundungen von Fans und prominenten Persönlichkeiten. "Ich sende euch allen so viel Kraft und Liebe. Der Himmel hat ein kleines geliebtes Engelsbaby gewonnen", schreibt beispielsweise Reality-TV-Star Marnie Simpson (29). Musikerin Samantha Harvey widmete der kleinen Azaylia sogar schon eine Co­ver­ver­si­on des Songs "When You Believe" von Whitney Houston (✝48) und Mariah Carey (51) auf ihrem Account.

Instagram / mrashleycain Ashley Cain mit seiner Familie im Februar 2021

Instagram / mrashleycain Ashley Cain mit seiner Tochter

Instagram / mrashleycain Azaylia Cain im März 2021



