Renata (33) und Valentin Lusin (34) starten bei Let's Dance aktuell richtig durch – für viele Fans steht sogar jetzt schon fest: Beide kommen mit ihren prominenten Tanzpartnern garantiert ins Finale. Valentin und Valentina Pahde (26) knackten vergangenen Freitag sogar einen Rekord: Sie tanzten den besten Wieder Walzer in der Geschichte der Show. Seine Frau Renata freute sich riesig über Valentins Erfolg, wie sie im Anschluss verriet.

"Ich muss sagen, ich hatte Tränen in den Augen", gestand die Profitänzerin im Interview mit RTL.de. Von Konkurrenzkampf fehlt bei diesen beiden also jede Spur – mehr noch: Renata kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Er hat so gestrahlt, man hat gesehen, dass er Spaß hatte und es ist so eine Leidenschaft, die er ausstrahlt. Ich war einfach so stolz", hielt sie fest.

Aber nicht nur für ihren Mann fand Renata lobende Worte. Auch Valentina, die seit der ersten Show immer wieder aufs Neue abliefert, feierte sie. "Valentina ist ein Traum. Wie sie tanzt ist High-End-Level", erklärte die 33-Jährige. Und mit dieser Meinung ist sie nicht allein. Denn auch die Jury stellte klar, dass die GZSZ-Darstellerin während ihrer Performance nicht mehr von einer professionellen Tänzerin zu unterscheiden war.

