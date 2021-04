Wie steht es aktuell um Fritz Wepper (79)? Anfang des Jahres ging der Um Himmels Willen-Star mit einer Schocknachricht an die Öffentlichkeit: Er ist an Hautkrebs erkrankt. Zwischenzeitlich schien es dem Schauspieler besser zu gehen, doch im März musste er sich wegen eines Tumors im Bauchraum einer Notoperation unterziehen. Wochenlang lag der "Die Brücke"-Darsteller auf einer Intensivstation. Doch jetzt gab sein Bruder Elmar (77) erleichtert an: Fritz wurde endlich aus dem Krankenhaus entlassen!

Der Serienstar wurde vom Uniklinikum Innsbruck in eine Reha-Klinik im bayerischen Bad Aibling verlegt, erklärte Elmar gegenüber der Bild-Zeitung. "Wir freuen uns sehr, bei aller Vorsicht, dass es mit ihm bergauf geht", zeigte sich der 77-Jährige zuversichtlich.

Aber nicht nur Fritz' Bruder, sondern auch er selbst zeigte sich in der Vergangenheit immer wieder optimistisch hinsichtlich seiner Krebsdiagnose. Gegenüber der Augsburger Allgemeinen verriet er, dass er sich sehr auf seinen 80. Geburtstag im August freue. "Mit einem großen Fest" wolle der Synchronsprecher seinen Ehrentag verbringen, hieß es. Auch beruflich sollte für Fritz noch lange nicht Schluss sein. "Es geht also für mich weiter", vermittelte er seine lebensbejahende Einstellung.

Anzeige

Getty Images Elmar und Fritz Wepper beim Bayrischen Filmpreis, 2019

Anzeige

Getty Images Fritz Wepper bei einem Fotoshooting, April 2016

Anzeige

Instagram / fritzwepperoriginal Fritz Wepper, Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de