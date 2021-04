Seit über einem Jahr gehen Kylie Jenner (23) und Travis Scott (30) nun schon getrennte Wege. Obwohl der Reality-TV-Star und der Rapper nicht mehr offiziell zusammen sind, liegt den Eltern der kleinen Stormi Webster (3) offenbar noch sehr viel aneinander. Und auch die anderen Mitglieder der berühmten Familie scheinen durchaus noch große Sympathie für den Künstler zu empfinden: Zu seinem Geburtstag stellte Kim Kardashian (40) süße Bilder von Travis und Stormi ins Netz.

Die Influencerin teilte auf ihrem Instagram-Account zwei niedliche Papa-Tochter-Fotos des Musikers mit dessen Töchterchen Stormi. "Happy Birthday, Trav", gefolgt von einer Menge Ausrufezeichen. Auf der ersten der Schwarz-Weiß-Aufnahmen scheinen Travis und sein Sprössling vor Freude um die Wette zu schreien. Der zweite Schnappschuss zeigt ihn, wie er seinem kleinen Mädchen zusieht, wie es in einem weißen Wuschelkleid herumwirbelt. Der Rapper freute sich so sehr über Kims Glückwünsche zu seinem Ehrentag, dass er sie in seiner eigenen Story erwähnte.

Was Geburtstage betrifft, ist der Kardashian-Jenner-Clan auch ansonsten immer sehr darauf bedacht, allen Familienmitgliedern einen unvergesslichen Tag zu bescheren: Erst im Februar schmissen Kylie und Travis für die süße Stormi gemeinsam eine richtig fette Party zum dritten Lebensjahr.

