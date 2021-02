Genau vor drei Jahren kam Stormi Webster auf die Welt und machte damit Kylie Jenner (23) und Travis Scott (29) zu stolzen Eltern. Obwohl die Reality-TV-Ikone und der Rapper bereits seit über einem Jahr getrennt sind, verbringen sie wegen ihrer Tochter dennoch auch Zeit zusammen – so zum Beispiel vergangene Weihnachten. Die beiden fuhren vor wenigen Wochen sogar mit der Kleinen in den Skiurlaub. Und auch Stormis (3) dritten Geburtstag feierten Kylie und Travis jetzt als Familie.

Am 1. Februar organisierte die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin eine riesige Geburtstagsfeier zum Thema Prinzessin für ihre Tochter und teilte auf Instagram zahlreiche Eindrücke von der Party. Unter anderem veröffentlichte Kylie ein Video, auf dem sie Stormi auf dem Arm hält und mit allen Gästen "Happy Birthday" singt. Ihr Ex Travis steht hinter der 23-Jährigen und trällert fröhlich mit, während er sein Töchterchen verliebt anschaut. Das Video erweckt den Anschein, als wären die drei eine unzertrennliche Familie – eine Liebesreunion soll es jedoch nicht gegeben haben.

Zum Geburtstag ihrer Kleinen schwelgte Kylie in Erinnerung an alte Zeiten und postete mehrere zuckersüße Aufnahmen von sich, Stormi und ihrem Papa. Dazu schrieb sie: "Ich danke Gott, dass er mir diese kleine Seele geschickt hat. Ich habe heute so viel geweint, weil ich die Zeit nicht anhalten kann!" Auch Travis teilte mehrere Bilder und richtete süße Worte an seinen kleinen Schatz.

