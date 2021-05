Für Yma Louisa ist das TV-Experiment 5 Senses for Love definitiv geglückt! Obwohl sie ihren Partner Marvin Osei noch nie zuvor gesehen hatte, war die OnlyFans-Darstellerin sich mit dem Ex-Bachelorette-Boy so sicher, dass sie in der finalen Folge tatsächlich seinen Heiratsantrag annahm. Nach ihrer Verlobung durften die zwei sich dann endlich zum ersten Mal anschauen. Yma zeigte sich direkt total begeistert von ihrem Verlobten! Im Promiflash-Interview verriet sie jetzt, warum der Lockenkopf genau ihr Typ ist...

"Wir sind einfach wie Maui und Vaiana aus dem Disneyfilm", schwärmt das Plussize-Model. "Er ist ein Mann, bei dem selbst ich mich beschützt fühle – das schafft nicht jeder!" Weiter erklärt Yma: "Für die meisten Männer bin ich zu viel, aber bei ihm habe ich mich zum ersten Mal richtig fallen lassen können. Und er akzeptiert mich genauso wie ich bin, ist riesengroß und breit gebaut." Das alles würde ihr sehr bei einem Mann gefallen.

Was ebenfalls ganz nach Ymas Geschmack ist? Ihr brandneuer Verlobungsring! Vor ein paar Tagen präsentierte sie das Schmuckstück ganz stolz auf ihrem Instagram-Kanal und schrieb dazu: "Ich habe 'ja, möchte ich' gesagt." Findet ihr auch, dass Marvin perfekt zu Yma passt? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Sat.1 / Benedikt Müller "5 Senses for Love"-Single Marvin

Sat.1 / Benedikt Müller Yma Louisa, Kandidatin bei "5 Senses for Love"

Instagram / yma.louisa Yma Louisas Verlobungsring

