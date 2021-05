Großer Verlobungs-Marathon in der dritten Folge von 5 Senses for Love! Da es dabei auch viele Körbe gab, waren es am Ende sechs Paare, die zusammen den nächsten Schritt in Richtung Hochzeit gehen wollen. Jede Dame hat den gleichen Ring bekommen – die Schmuckstücke wurden vom Sender gestellt. Die Promiflash-Leser glauben laut einer Umfrage aktuell nur bei zwei Paaren, dass sie wirklich heiraten werden. Yma Louisa und Marvin Osei sowie Sabrina und Mehmet standen bei dem Voting ganz oben.

