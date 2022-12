Turtelei: Was geht da bei Patrick Romer und Sabrina Mina?

Hat Patrick Romer (27) eine Neue? Der Bauer sucht Frau-Star und die Influencerin Antonia Hemmer (22) gaben Mitte November bekannt, dass sie sich voneinander getrennt haben. Das geschah, nachdem die beiden als Kandidaten-Paar bei Das Sommerhaus der Stars für jede Menge Schlagzeilen wegen ihrer Streitigkeiten gesorgt hatten. Immer wieder gab es Kritik daran, wie der Hobby-Landwirt mit seiner Freundin umgeht. Nun wurde Patrick mit Sabrina Mina (30) innig vertraut gesichtet!

Auf Instagram teilte die 5 Senses for Love-Teilnehmerin jetzt einen Clip, in dem sie mit Patrick eng umschlungen auf der Tanzfläche die Hüften schwingt. Er nähert sich der Blondine von hinten an und umfasst ihre Taille beim Tanzen. Danach beißt er ihr sogar in den Hals. Es macht den Eindruck, als hätten beide an dem Abend ein paar Gläser zu viel gehabt. Vor der Party ging es ja auch noch zusammen auf den Weihnachtsmarkt einen Glühwein schlürfen...

Während Patrick sein Leben in vollen Zügen zu genießen scheint, schlägt seiner Ex Antonia die Trennung vermutlich noch immer auf den Magen. Die Influencerin hatte vor wenigen Tagen verraten, dass sie stark abgenommen habe: "Ich bin fast umgefallen. Ich habe einfach fast fünf Kilo abgenommen", staunte die 22-Jährige. Aktuell bringe sie ein Gewicht von 59 Kilo auf die Waage. Sie vermutet, dass der Gewichtsverlust durch den Stress der vergangenen Wochen entstanden sei.

Instagram / sabrinamina_official Patrick Romer und Sabrina Mina feiern zusammen

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Sommerhaus-Gewinnerin 2022

Meint ihr, da läuft was zwischen Patrick und Sabrina? Bestimmt! Ach nein. Abstimmen Ergebnis anzeigen



