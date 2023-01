Verliebt in Sabrina? Patrick Romer spricht endlich Klartext

Was läuft da wirklich zwischen Patrick Romer (27) und Sabrina Mina (30)? Der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Sieger verbringt seit einigen Wochen viel Zeit mit der 5 Senses for Love-Bekanntheit. Sein Show-Kollege Eric Sindermann (34) bezeichnete die beiden sogar schon als "verliebtes Paar". Doch sind Patrick und Sabrina wirklich in einer festen Beziehung? Im Interview mit Promiflash sprach der Bauer sucht Frau-Star jetzt Klartext!

Im Gespräch mit Promiflash erzählte der 27-Jährige, dass er die Blondine schon vor einem Jahr kennengelernt habe. "Eigentlich ist das nur Freundschaft, also für mich im Moment", stellte er klar und fügte hinzu: "Ich lasse mir im Moment alles offen." Patrick sei nach der Trennung von Antonia Hemmer (22) aktuell zum ersten Mal in seinem Leben so richtig Single – und wolle sich bei der Partnersuche keinen Druck machen: "Die Nächste wird auch die Letzte sein. Das ist das Ziel."

Zu seiner Ex-Partnerin Antonia hat der Rinderzüchter mittlerweile jedenfalls keinen Kontakt mehr. Die Influencerin habe sich nach dem Liebes-Aus zwar immer wieder bei Patrick gemeldet, doch er habe kein Interesse an einem regelmäßigen Austausch gehabt: "Da habe ich gesagt: 'Du Antonia, also wenn wir getrennt sind, dann brauche ich auch keinen Kontakt mehr.'"

Instagram / sabrinamina_official Patrick Romer und Sabrina Mina feiern zusammen

Instagram / sabrinamina_official Sabrina Mina, "5 Senses for Love"-Bekanntheit

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, Reality-TV-Star

