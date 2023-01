"Verliebtes Paar": Sind Patrick Romer und Sabrina zusammen?

Gibt es etwa ein weiteres Liebespaar? Am Dienstag hat Reality-TV-Star Eric Sindermann (34) verkündet, dass er jetzt in einer Beziehung mit der Date or Drop-Teilnehmerin Josi zusammen ist. Seit dem Sommerhaus verbindet ihn auch eine Freundschaft mit Patrick Romer (27). Bei diesem lief es in Sachen Liebe weniger gut. Der Bauer sucht Frau-Star und seine Freundin Antonia Hemmer (22) haben sich getrennt. Danach wurde er innig mit der Influencerin Sabrina Mina (30) gesichtet. Jetzt bezeichnete Eric die beiden sogar als verliebtes Paar!

Eric postete eine Instagram-Story, in der er mit einer größeren Gruppe und seiner Josi an der Seite im Hofbräu Berlin eingekehrt ist. In einem Clip werden Patrick und Sabrina gezeigt, wie sie Arm in Arm zu der Musik schaukeln. Eric kommentierte diesen mit den Worten: "Auch ein verliebtes Paar." Hat er da etwa ein neues Promi-Pärchen bekannt gegeben? Bisher äußerte sich keiner der beiden zu der Aussage. Sabrina lediglich repostete das Video kommentarlos in ihrer eigenen Story.

Erst im vergangenen November trennten sich Patrick und seine damalige Freundin Antonia Hemmer, die er bei "Bauer sucht Frau" kennengelernt hatte. Am Sonntag machte es noch den Anschein, als wäre er noch nicht ganz über Antonia hinweg. Ob Sabrina vielleicht doch nur ein Mittel ist, um sich von der vorherigen Trennung abzulenken?

Instagram / dr.sindsen Josi mit Eric Sindermann

Instagram / dr.sindsen Patrick Romer und Sabrina Mina

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, Reality-TV-Star

