Vor Patrick-Romer-Flirt: Sabrina und Antonia verstanden sich

Sabrina Mina (30) und Antonia Hemmer (22) hatten wohl ein gutes Verhältnis zueinander. Antonia und Patrick Romer (27) lernten sich in der Kuppelshow Bauer sucht Frau kennen und lieben. Doch im vergangenen November gaben die beiden ihre Trennung voneinander bekannt. Der ehemalige #CoupleChallenge-Kandidat bläst offenbar aber keine Trübsal: Er und Sabrina bandelten an. Und das, obwohl sich Antonia und Sabrina eigentlich gut verstanden hatten!

Während Sabrina der Blondine nach wie vor auf Instagram folgt, sieht das bei Antonia anders aus – sie hat die 5 Senses for Love-Teilnehmerin nicht mehr abonniert. Wenn man einen Blick auf Bilder der Kosmetikerin im Sommer wirft, springen einem die Kommentare von Sabrina ins Auge. "Wie kann man nur so wahnsinnig gut aussehen", hatte die 30-Jährige unter ein Reel geschrieben, das die Kosmetikerin in einem schwarzen Bikini im Pool zeigt. "Wow, Beauty", hieß es unter einem Bild von Patricks Ex. Demnach hatten sich die Frauen offenbar vor Sabrinas Flirt mit dem Hobby-Bauer noch gut verstanden.

Antonia scheint die Trennung von Patrick allerdings immer noch sehr zuzusetzen: Sie hat fast fünf Kilo abgenommen! "Es wird wahrscheinlich der Stress gewesen sein", vermutete die Niedersächsin. Ob der Stress jedoch nur von der Trennung kommt, verriet die Blondine nicht.

Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Influencerin

Anzeige

Instagram / sabrinamina_official Sabrina Mina im August 2022

Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de