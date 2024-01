Nach Patrick-Romer-Flirt: Sabrina Mina ist wieder vergeben

Sabrina Mina (31) ist wieder in festen Händen! Die Influencerin hatte in der Vergangenheit nicht wirklich Glück in der Liebe. Zuerst hatte sie in der Show 5 Senses for Love einen fremden Mann geheiratet, doch die Ehe hielt nicht. Danach bandelte sie mit Patrick Romer (28) an, aber auch daraus wurde nichts. Nun verkündet die TV-Bekanntheit aber überglücklich: Sabrina ist verliebt!

In ihrer Instagram-Story teilt die 31-Jährige ein niedliches Foto mit einem unbekannten Mann, der sie von hinten umarmt. "Seit über einem halben Jahr sind wir nun bereits ein Pärchen und ich habe mir die Zeit genommen, bevor ich es veröffentliche. Nun möchte ich es aber endlich mit euch teilen, dass ich mein perfektes Puzzleteil gefunden habe", schwärmt Sabrina dazu.

Vor rund einem Jahr wurde noch gemunkelt, dass Sabrina und Patrick ein Paar sind. Gegenüber Promiflash verneinte Patrick das jedoch. "Eigentlich ist das nur Freundschaft, also für mich im Moment. Ich lasse mir im Moment alles offen", meinte der TV-Bauer.

Instagram / dr.sindsen Patrick Romer und Sabrina Mina

Instagram / sabrinamina_official Sabrina Mina mit einem Unbekannten

Instagram / sabrinamina_official Sabrina Mina im August 2022

