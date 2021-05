Colton Underwood (29) erstaunte seine Fans vor Kurzem mit einem überraschenden Geständnis. Im amerikanischen Fernsehen outete sich der Ex-Football-Profi als schwul. So weit, so gut. Diese sexuelle Orientierung hatte nur so mancher wohl deshalb nicht erwartet, weil sich Colton zuvor als US-Bachelor lediglich an Frauen interessiert gezeigt hatte. Nun genießt er das Leben als homosexueller Mann in vollen Zügen: Er besucht nicht nur Schwulenbars, sondern schürt jetzt auch so manches Liebesgerücht!

Nanu, wer ist denn dieser männliche Begleiter, der Colton beim Mittagessen offensichtlich ein breites Lächeln ins Gesicht zaubert? Läuft da was zwischen dem einstigen Rosenkavalier und dem Unbekannten? Die Bilder, die Daily Mail nun veröffentlicht hat, zeigen Colton in Los Angeles ganz vertraut mit einem Mann. Die beiden umarmen sich nach ihrem Restaurantbesuch innig, bevor sich ihre Wege trennen.

Er macht kein Geheimnis mehr daraus, dass er die Gesellschaft von Männern genießt! Dafür spricht auch ein neues Projekt, das der Ex-Bachelor gemeinsam mit Netflix in Angriff nehmen will. In seiner eigenen Realityshow wird der 29-Jährige bald ausgiebige Einblicke in sein Leben als schwuler Mann geben.

Instagram / coltonunderwood Colton Underwood im März 2020

Getty Images Colton Underwood, US-Bachelor von 2019

Xavier Collin/Image Press Agency Colton Underwood, US-Bachelor 2019

