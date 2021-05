Jason Derulo (31) kann es gar nicht erwarten, endlich Vater zu werden! Ende März verkündeten der Sänger und seine Liebste Jena Frumes, dass sie erstmals Eltern werden: Das Model erwartet einen Jungen. Seit der Bekanntgabe lässt das Paar seine Community im Netz regelmäßig an der Schwangerschaft teilhaben: Die Schauspielerin verzückt ihre Fans mit zuckersüßen Babybauch-Pics. Jason ist ebenfalls schon ganz gespannt: Er sprach jetzt ganz offen über seine zukünftige Vaterrolle!

"Ich bin so aufgeregt, weil es ein Junge wird", offenbart der 31-Jährige in der The Drew Barrymore Show im Gespräch mit der Schauspielerin Drew Barrymore (46). Jason sei sich sicher, dass alles genau zur richtigen Zeit passiere. Er sei total froh, mit seiner Partnerin das große Glück gefunden zu haben. Sogar das Babyfieber habe ihn richtig gepackt: Der "Swalla"-Interpret blicke schon voller Erwartung auf seinen zukünftigen Familienalltag.

Außerdem wolle der Musiker unbedingt seinen Familiennamen an seinen Sohn weitergeben. "Mein Bruder hatte nur Mädchen, meine Schwester hatte auch Mädchen. Also gibt es keine Derulos mehr", erklärt der Künstler. Deshalb habe sich der Amerikaner natürlich riesig gefreut, als er das Geschlecht seines Kindes erfahren hatte.

Getty Images Jason Derulo, Sänger

Instagram / jenafrumes Jena Frumes und Jason Derulo

Instagram / jenafrumes Jason Derulo und Jena Frumes

