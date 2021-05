Bei Anastasja Principessa kommt es auch auf die Größe an! Immerhin ist die blonde 5 Senses for Love-Kandidatin fast 1,90 Meter groß und deswegen der Meinung, dass ein kleiner Mann neben ihr nicht unbedingt schicklich ist. Nun ist es aber passiert, dass sie sich mit dem wesentlich kleineren Manuel Sofia in der Datingshow verlobt hat, ohne ihn vorher gesehen zu haben. Im Promiflash-Interview verriet Anastasja nun, warum sie der Größenunterschied so stört.

Tatsächlich geht es ihr gar nicht primär darum, was sie denkt, sondern um die Wahrnehmung anderer. "Natürlich stellt man sich die Frage, was denken andere Leute über einen, wenn man so außergewöhnlich ist und der Partner dazu", thematisiert die Blondine ihre Befürchtungen gegenüber Promiflash. Mittlerweile habe sie sich aber mit Manuels Statur abgefunden – er beweise vor allem mit seiner Persönlichkeit viel Größe.

Wie sieht Manuel eigentlich das ganze Drama um seine Körpergröße? "Das mit der Größe war für mich nie ein Thema. Das ist für mich nur eine Zahl, genauso wie das Alter nur eine Zahl ist. Der Mensch, die Person ist relevant", zeigte sich der Kleindarsteller entspannt.

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

