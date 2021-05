Fabio De Pasquale ist außer sich vor Wut! Der Muskelmann stellt sich mit seiner Partnerin Marlisa dem ultimativen Treuetest Temptation Island. Offenbar findet der Beau, dass er sich ziemlich gut schlägt – ungeachtet der Tatsache, dass er mit den Verführerinnen schon ordentlich auf Tuchfühlung ging. In Anbetracht seiner soliden Leistung ist der SixxPaxx-Trainer umso erzürnter, als er beim Lagerfeuer sieht, wie seine Freundin über ihn herzieht: Fabio ist erschüttert!

Fabio sieht seine Partnerin, wie sie ihren Freundinnen im Auto erzählt, dass der 26-Jährige nicht mal eine Rechnung selbstständig schreiben könne. Was Fabio nicht weiß: Vorher hatte Marlisa schockierende Aufnahmen von ihm gesehen, die ihn mit der Verführerin Shirin zeigten. Offenbar fühlt sich der Casanova mächtig in seinem Stolz gekränkt: "Wir sind hier, um unsere Liebe zu testen – aber nicht, um über unsere Macken zu lästern." Er könne beim besten Willen nicht verstehen, warum Marlisa ihn einen "Schmarotzer" nenne – das sei nämlich absolut nicht der Fall. "Ich will, dass sie sich schlecht fühlt", kündigt der aufgebrachte Fitness-Fan an.

Auch Marlisa bekommt beim Lagerfeuer heftige Szenen zu sehen: Dass ihr Fabio der Verführerin Shirin auch auf emotionaler Ebene deutlich näherkam, schmerzt das Curvy-Model: "Es tut extrem weh in meinem Herzen, in meiner Seele, überall", gibt die Blondine zu.

