Fabio De Pasquale lässt nichts anbrennen! Der Partner von Marlisa verfolgt bei Temptation Island eigentlich das Ziel, seiner Freundin die Treue zu beweisen. Aktuell befindet der SixxPaxx-Trainer sich aber noch auf einem wackeligen Pfad – den Avancen der Single-Damen widersteht der Muskelmann nämlich nur mit Mühe und Not. Auch beim Bodypainting-Date übte er sich nicht in Zurückhaltung: Fabio ging auf Kuschelkurs – mit heruntergelassener Hose!

Mit der Single-Dame Krissi genoss der Fitness-Liebhaber ein farbenfrohes Date: In Badeklamotten bemalten die beiden sich gegenseitig mit Farbe. Dabei scheute Fabio in gewohnter Manier keinen Körperkontakt – der 26-Jährige ging seiner Lieblingsbeschäftigung nach und verteilte den einen oder anderen Klaps auf den Po. Doch damit nicht genug: Am Ende des Dates lagen die beiden sich sogar eng umschlungen in den Armen – und Fabios Hose hatte sich dabei wohl irgendwie verabschiedet.

Auch seine Freundin Marlisa widmete sich mit ihrer Ex-Affäre Eric dem Bemalen ihrer Körper – allerdings ging es bei dem Date der einstigen Liebhaber wesentlich gesitteter zu. "Er [Fabio, Anm. d. Red.] braucht gar nicht eifersüchtig zu sein", machte die Blondine deutlich.

TVNOW Fabio und Krissi bei "Temptation Island"

TVNOW Krissi und Fabio bei "Temptation Island"

TVNOW Eric und Marlisa bei "Temptation Island"

