So lasziv zeigt sich Billie Eilish (19) sonst nie! Die Musikerin machte in den vergangenen Jahren zahlreiche Style-Verwandlungen durch. Mal posierte die "Ocean Eyes"-Interpretin mit grünen Strähnen, dann präsentierte sie sich frisch erblondet. Ihren Körper hüllte sie dabei meist in weite Kleidung, unter der sie ihre Figur zu verstecken schien. Umso überraschender sind nun die neuesten Fotos der Songwriterin: Billie ziert das Juni-Cover der britischen Vogue – und zwar in Dessous, inklusive Korsett und Strapse!

Die Haare sind in weiche Wellen gelegt, ihre Kurven werden von nudefarbener Reizwäsche umschmeichelt, der Blick ist supersexy – auf den neuen Aufnahmen für das Modemagazin ist die US-Amerikanerin kaum wiederzuerkennen. Wie Billie auf ihrem Instagram-Profil erklärt, ist das Endergebnis ihres Cover-Shootings genau so, wie sie es sich gewünscht hat. "Danke an das Team, das meine Vision respektiert und sie zum Leben erweckt hat! Ich liebe die Fotos!", schreibt sie anerkennend.

Die Fans und Freunde der Neu-Blondine sind von den Aufnahmen, die diese via Social Media bereits teilte, hin und weg. Supermodels wie Bella Hadid (24) oder Sara Sampaio (29) hinterließen in den Kommentaren Komplimente, Letztere schrieb sogar: "Das ist episch!" Wie gefallen euch die Bilder? Stimmt unten ab.

Getty Images Billie Eilish bei den Brit Awards in London im Februar 2020

Getty Images Billie Eilish bei der Oscar-Party der Vanity Fair, 2020

Getty Images Billie Eilish bei den Billboard Music Awards 2017

