Das kugelrunde Bäuchlein ist nicht mehr zu übersehen! Vor einigen Tagen enthüllte Janni Kusmagk (30) im Netz zuckersüße News. Sie und Peer Kusmagk (45) erwarten ihren dritten Nachwuchs. Ihre Kinder Emil-Ocean (3) und Yoko (1) dürfen sich also auf ein weiteres Geschwisterchen freuen. Jetzt enthüllte die Profi-Surferin, dass sie schon im sechsten Schwangerschaftsmonat ist: Diese News untermalte Janni mit einem Foto ihres großen Babybauches!

Auf dem Instagram-Pic strahlt die werdende Dreifach-Mama in die Kameralinse, während ihr Bauch im Bikini optimal zur Geltung kommt – und dieser ist schon richtig kugelrund. Auf die Frage ihrer Fans, in welchem Schwangerschaftsmonat sie sei, antwortete Janni: "Wenn ich euch das erzähle, werdet ihr vermutlich denken, ich bekomme Zwillinge". Sie sei in der 22. Woche, also im sechsten Schwangerschaftsmonat und ihr Bäuchlein sei jetzt schon nicht zu übersehen! "Wo soll das noch hinführen?", lachte die Strandliebhaberin.

Von der Größe ihres Babybauches lässt sich Janni aber nicht irritieren. "Ich genieße nun endlich die Schwangerschaft in vollen Zügen, esse, worauf ich Lust habe und versuche, so viel wie möglich die Füße hochzulegen", stellte die TV-Show-Teilnehmerin klar. Sie merke außerdem bereits die ersten kleinen Tritte ihres Babys.

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk mit Tochter Yoko, April 2021

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk während ihrer ersten Schwangerschaft

Instagram / janniundpeer Janni und Peer Kusmagk mit ihren zwei Kindern, 2021

