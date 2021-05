Am 24. April verlor die Tochter des britische Reality-TV-Stars Ashley Cain (30) und seiner Freundin Safiyya Vorajee (33) den Kampf gegen ihre Leukämie. Nach gerade einmal acht Monaten musste sich das Paar für immer von seiner kleinen Azaylia verabschieden. Der Tod ihres Kindes ist für die trauernden Eltern nur schwer zu ertragen. Dennoch scheint es Ashley Cain nun zumindest zeitweise etwas besser zu gehen. Er berichtet, dass er jetzt zum ersten Mal seit Azaylias Tod einen Grund zum Lächeln hatte.

Auf Instagram teilte Ashley einen Clip, auf dem ein mit orangefarbenen Wolken behangener Himmel zu sehen ist. Das eindrucksvolle Naturschauspiel deutet der ehemalige Fußballprofi wohl als Zeichen von oben. "Der Himmel erstrahlt weiterhin in Orange für Azaylia", schreibt der 30-Jährige. Kurze Zeit später löst sich die Wolkendecke auf. Dass er diese für ihn transzendentale Begegnung mit seiner verstorbenen Tochter erleben durfte, zaubere Ashley ein Lächeln ins Gesicht.

Das berichtet er in einem Text, den er kurze Zeit später mit seinen Followern teilte. "Das war das erste Mal, dass ich seit diesem Tag [Azaylias Tod, Anm. d. Red.] lächeln konnte", schreibt der trauernde Vater und fügt an: "Sie erfüllte mich mit so viel Glaube, als sie hier war und das tut sie vom Himmel aus weiterhin." Dass ihm seine Tochter nun "Zeichen von oben" gibt, davon ist Ashley Cain fest überzeugt.

Instagram / miss_safiyya_ Azaylia, Tochter von Ashley Cain und Safiyya Vorajee

Instagram / miss_safiyya_ Ashley Cain und seine Partnerin Safiyya mit ihrer Tochter Azaylia

Instagram / mrashleycain Ashley Cain und seine Tochter Azaylia im Oktober 2020

