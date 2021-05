Der Reality-TV-Star Willi Herren (✝45) wurde am 20. April leblos in seiner Wohnung aufgefunden – nicht nur ein großer Schock für seine Familie, sondern auch für unzählige Fans und Kollegen. Seine Angehörigen sind momentan mit der Planung von Willis Beisetzung beschäftigt. Am morgigen 5. Mai soll der Entertainer auf dem Kölner Melaten-Friedhof beerdigt werden. Nun veröffentlichte das zuständige Bestattungsinstitut neue Details zum geplanten Ablauf von Willi Herrens Trauerfeier.

Das Bestattungshaus mymoria verkündete heute in einer Pressemitteilung, dass eine dezente in Rot-Weiß gehaltene Dekoration das letzte Geleit von Willi Herren schmücken soll. Nicht nur diese Farben sollen Willis Heimatverbundenheit ausdrücken – darüber hinaus wird auf dem Sarg die Silhouette von Köln zu sehen sein. Die Zeremonie soll jedem der 30 Gäste ermöglichen, persönlich Abschied zu nehmen. „Zu Beginn der Trauerfeier wird es ein Teelichtritual geben, bei dem jeder Trauergast einzeln zum Sarg geht und ein brennendes Teelicht hinstellt", gibt der Geschäftsführer von mymoria diesbezüglich bekannt.

Unterdessen gehen auf dem von der Familie eingerichteten virtuellen Kondolenzbuch zahlreiche Einträge von seinen Fans ein. Bereits 454 Kommentare sind zum Andenken an den beliebten Lindenstraße-Star hinterlassen worden. Ein Fan findet diese emotionalen Worte: "Lieber Willi, du bist nicht mehr da, wo Du warst, aber Du bist überall, wo wir sind." Willi Herren starb im Alter von nur 45 Jahren und hinterlässt eine riesige Freundes- und Fangemeinde.

