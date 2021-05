Christian Hesse ließ wohl auch nach 5 Senses for Love nichts anbrennen! Der ehemalige Bachelorette-Kandidat hatte sich in der Kuppelshow eigentlich mit Merle Carina verlobt. Doch kaum hatte er ihr den Ring an den Finger gesteckt, knutschte er auch schon fremd – mit Alissa Weber, die ebenfalls anderweitig verlobt war. Letztendlich bekam er von beiden Frauen eine Abfuhr. Aber kein Problem: Chris scheint längst ein neues Eisen im Feuer zu haben.

Auf seinem eigenen Instagram-Profil postete der Verwaltungsleiter eines Pflegeheims zuletzt zwar keine verdächtigen Pärchenfotos – geschweige denn irgendein Bild mit einer Frau. Aber auf dem Account einer hübschen Blondine namens Sarina gibt es ein Foto, das ziemlich eindeutig ist. Chris hält sie im Arm, während sie ihm einen Kuss auf die Wange gibt. Und als sei diese Pose noch nicht Beweis genug, versah die Beauty den Beitrag unter anderem mit den Hashtags #meineLiebe und #verliebt.

Das vermeintliche Pärchenbild hatte Sarina schon Ende Februar hochgeladen. Die Dreharbeiten zu "5 Senses for Love" fanden allerdings schon im vergangenen Herbst statt. Demnach scheinen die beiden erst danach zueinandergefunden haben. Theoretisch könnte Chris, da er die Show in der neuesten Folge offiziell als Single verlassen hat, die Beziehung nun öffentlich machen.

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

Anzeige

Instagram / christianhesse94 "5 Senses for Love"-Kandidat Chris

Anzeige

SAT.1/Benedikt Müller Christian und Merle von "5 Senses for Love"

Anzeige

Instagram / christianhesse94 Christian Hesse, 2021 in Dortmund

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de