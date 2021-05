Doppel-Korb für Christian Hesse! Der 5 Senses for Love-Kandidat hat es geschafft, sich nicht nur von seiner Ex-Verlobten eine Abfuhr einzuholen, sondern auch noch von einer anderen Teilnehmerin. Da er am Anfang von Folge vier fremdgeknutscht hat, schoss Merle Carina ihn ab und löste die Verlobung. Da dachte sich Christian, er versucht es mal mit Knutschpartnerin Alissa Weber. Doch auch bei dieser Liebessucherin scheint der ehemalige Bachelorette-Boy nicht landen zu können.

Alissa sieht in Christian eher ein männliches Spielzeug als ihren zukünftigen Ehemann. Der 26-Jährige will sie mit einem Kuss begrüßen – den blockt die Mama aber gleich ab. "Du bist jemand, zu dem ich mich in diesem Moment eher sexuell hingezogen gefühlt habe, und Basti würde ich eher näher kennenlernen wollen. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe", sagt sie ihm zur Erklärung dafür, warum sie ihn nicht daten will. Da bringt Christian auch das ganze Betteln nichts, Alissa kann sich ihn an ihrer Seite nicht vorstellen. Sie wolle dagegen auf Naxos bleiben und ihrem Match Sebastian Kolb eine richtige Chance geben.

Alissas Entscheidung kommt für viele Zuschauer sicher überraschend, da sie in Folge drei mehrfach betonte, dass Sebastian eigentlich gar nicht ihr Typ sei. Trotzdem scheint sie in ihm eindeutig mehr Ehematerial als in Christian zu sehen. Vielleicht schafft es Basti ja wirklich noch, Alissas Gunst zu gewinnen.

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

Anzeige

Instagram / christianhesse94 Christian Hesse, "5 Senses for Love"-Teilnehmer

Anzeige

SAT.1/Benedikt Müller Sebastian und Alissa von "5 Senses for Love"

Anzeige

SAT.1/Benedikt Müller "5 Senses for Love"-Kandidat Sebastian Kolb

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de