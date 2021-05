Dieser Mann lässt offenbar nichts anbrennen! Christian Hesse verlobte sich in der Datingshow 5 Senses for Love mit der Teilnehmerin Merle Carina. Doch kaum hatte er ihr beim Sinnesexperiment einen Ring angesteckt, ging er seiner Neu-Verlobten auch schon fremd: Er knutschte mit der Teilnehmerin Alissa Weber, die ebenfalls anderweitig verlobt war. Beide Damen erteilten ihm später eine Abfuhr und so ging der Frauenschwarm schlussendlich als Single nach Hause. Doch das war für Chris offensichtlich kein Problem: Er hat jetzt eine neue Freundin!

In seiner Instagram-Story postete Chris zwei Videos, die ihn beim Autofahren zeigten und schrieb: "Kleine Tour mit meinem Schatz". Wenige Stunden später bekamen seine Follower diesen Schatz dann auch erstmals zu Gesicht: In einer weiteren Story veröffentlichte er ein Video, in dem er eine unbekannte Blondine im Arm hielt. Beide schauten verkuschelt in die Kamera und die Frau an seiner Seite strahlte dabei bis über beide Ohren.

Damit bestätigen sich die Gerüchte um seine neue Freundin, die übrigens Sarina heißt. Sie hat schon seit Ende Februar ein Foto mit Chris auf ihrem Instagram-Account. Die neue Beziehung kommt nach dem Aus mit Merle jedoch nicht so plötzlich, wie es für Zuschauer der Kuppelshow aussehen mag: Die Dreharbeiten für "5 Senses for Love" fanden bereits im vergangenen Herbst statt.

Anzeige

Instagram / christianhesse94 "5 Senses for Love"-Teilnehmer Christian und seine neue Freundin Sarina

Anzeige

Instagram / christianhesse94 "5 Senses for Love"-Teilnehmer Christian

Anzeige

Instagram / christianhesse94 "5 Senses for Love"-Teilnehmer Christian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de