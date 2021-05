Merle Carina wollte um die Liebe kämpfen! Bei 5 Senses for Love verliebte sich die Steuerfachangestellte in den Ex-Bachelorette-Kandidat Christian Hesse. Der Marburger war ebenfalls ganz angetan von der Blondine und machte ihr nach den verschiedenen Kennenlernphasen in der Sendung einen Heiratsantrag. Als die zwei sich zum ersten Mal ohne Augenbinde gegenüberstanden, schien sich die gute Chemie zu bestätigen – auf einer Fährüberfahrt knutsche Chris allerdings mit Alissa Weber fremd und Merle zog den Schlussstrich. Promiflash verrät sie jetzt: Die zwei haben es danach noch einmal miteinander versucht.

"Wir hatten direkt nach Naxos tatsächlich noch mal Kontakt für circa zwei Wochen", erinnert sich die 23-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Mit "Lügengeschichten" hätte der Verwaltungsleiter in einem Pflegeheim sie damals überredet, ihm eine zweite Chance zu geben. Er habe sie dann sogar zu einem gemeinsamen Urlaub auf die Kanaren eingeladen. "Auf Fuerteventura haben wir schnell gemerkt, dass es zwischen uns beiden einfach nicht harmoniert", betont Merle. Drei Tage nach der Reise habe sie endgültig den Kontakt abgebrochen.

Allzu traurig ist die TV-Bekanntheit über den gescheiterten Flirt mit dem Bartträger aber offenbar nicht. Der Grund: Merle ist mittlerweile glücklich vergeben. "Du bist einfach da und machst mich glücklich. Ich liebe dich sehr und bin unglaublich froh, so einen tollen Menschen wie dich an meiner Seite zu haben", schwärmte sie auf Instagram von ihrem neuen Freund Patrick.

