Was für eine niedliche Geste von Victoria Beckham (47)! Das einstige Spice Girl ist einfach eine Vollblutmama. Das beweist die 46-Jährige im Netz immer wieder aufs Neue. So macht sie ihrem Ehemann David (46) und ihren vier Kindern beispielsweise regelmäßig süße Liebeserklärungen. Und für ihren jüngsten Nachwuchs Harper (9) ließ sie sich nun etwas ganz Besonderes einfallen: Denn Victoria spielte für die Kleine nun Zahnfee!

In ihrer Instagram-Story erklärte sie unter einem Pic, dass Harper einen Milchzahn verloren habe. Auf dem Schnappschuss war zugleich ein Brief von der Zahnfee zu sehen, der an ihre Tochter adressiert war: "Liebe Harper, danke für deinen wunderschönen Zahn. Wir Feen lieben dich so sehr", lauteten die zuckersüßen Zeilen, die Victoria offenbar für die Neunjährige verfasst hatte. Außerdem lagen viele kleine Herzchen daneben, auf denen weitere putzige Botschaften geschrieben waren.

Diese goldige Idee bestätigte nun einmal mehr, wie wichtig Victoria ihre Liebsten sind. Offenbar sammelt sie sogar die Zähne alle ihrer Nachkommen: "Hier noch ein Zahn für meine Kollektion", scherzte sie daraufhin. Und damit ist sie nicht die Einzige in der Familie: Denn ihr ältester Sohn Brooklyn (22) trägt nämlich den Weisheitszahn seiner Verlobten Nicola Peltz (26) um den Hals.

Harper Seven Beckham, April 2021

Victoria Beckham mit Tochter Harper Seven, August 2019

Nicola Peltz und Brooklyn Beckham, April 2021

