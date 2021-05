Amy Schumer (39) überraschte ihren Partner mit emotionalen Worten! Bereits 2018 gab die Schauspielerin ihrem Gatten Chris Fischer das Jawort. Vor zwei Jahren wurde das Liebesglück mit der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Gene David Fischer perfekt gemacht. Am Mittwoch feierte der Kleine schon seinen zweiten Geburtstag. Für die US-Amerikanerin der ideale Anlass, die vergangene Zeit noch mal Revue passieren zu lassen: Zum Ehrentag ihres Nachwuchses richtete Amy liebevolle Zeilen an ihren Mann!

"Heute hat unser Sohn Geburtstag und ich bin verdammt emotional aufgewacht und habe an meinen Mann Chris gedacht", teilte Amy ihrer Community am Mittwoch via Instagram mit. Ohne ihren Liebsten an der Seite hätte sich die Comedienne die Geburt ihres Sprösslings kaum vorstellen können. Auch während des rund dreistündigen Kaiserschnitts wich der 41-Jährige nicht von Amys Seite. "Ich fühle mich immer geliebt und unterstützt", schwärmte die Blondine.

Chris scheint in seiner Rolle als Vater und Partner offenbar alles richtig zu machen. "Er kümmert sich um unsere Familie und ist ein Ehemann und Vater jenseits meiner wildesten Träume", gab Amy offen und ehrlich in ihrem Post zu.

Instagram / amyschumer Chris Fischer mit seinem Sohn Gene David

Instagram / amyschumer Amy Schumer kurz nach dem Kaiserschnitt

Getty Images Amy Schumer im April 2018 in Westwood

