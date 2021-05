Hat Merle Carina ihren Mr. Right etwa doch über 5 Senses for Love gefunden? In der Folge am Mittwoch löste die Steuerfachangestellte die Verlobung mit ihrem Match Christian Hesse auf – der Grund: Er hatte mit Kandidatin Alissa Weber fremdgeknutscht. Danach sah Merle keine Zukunft mehr mit dem Männermodel. Doch in den vergangenen Wochen gab es vermehrt Hinweise, dass sie nun Chris' ehemaligen "5 Senses for Love"-Mitstreiter René (30) datet. Sind sie womöglich schon fest zusammen?

In ihrer Instagram-Story meldete sich Merle vom Flughafen. Stunden später postete sie ein Video, das sie auf der Autobahn in Richtung Graz zeigt – mit den Worten "Heute ist ein guter Tag". In der Landeshauptstadt der Steiermark ist René zu Hause. Natürlich könnte es sich dabei um einen Zufall oder einen rein freundschaftlichen Besuch handeln. Doch obendrein deutete Merle im Rahmen einer Fragerunde an, nicht mehr Single zu sein: "Man kann mich nicht kennenlernen, sorry!"

Chris weint sie offenbar keine Träne nach – und das beruht wohl auf Gegenseitigkeit. Der Bachelorette-Boy scheint mittlerweile nämlich auch wieder in festen zu Händen zu sein. Auf dem Insta-Account einer Blondine namens Sarina gibt es ein vermeintliches Pärchenfoto. Er selbst hat sich allerdings noch nicht zu seinem Beziehungsstatus geäußert.

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

