Merle Carina wandert für die Liebe aus! Vor ein paar Wochen suchte sie in der neuen Datingshow 5 Senses for Love ihren Traummann – landete mit Kandidat Christian Hesse, mit dem sie kurzzeitig verlobt war, aber eine große Enttäuschung. Nach den Dreharbeiten sollte sie dann aber doch ihr Liebesglück finden – in ihrem Freund Patrick. Für ihn zieht sie jetzt sogar nach Österreich. Im Promiflash-Interview verriet die TV-Bekanntheit nun, was es mit dem Umzug auf sich hat.

Die Dreharbeiten zu "5 Senses for Love" liegen mittlerweile schon so lange zurück, dass Merle und Patrick bald schon ihr sechsmonatiges Liebesjubiläum feiern – nach einem halben Jahr hat die Beauty die Nase voll vom ständigen Hin- und Herfliegen. "Dieses Pendeln zieht einfach extrem viel Energie, und mir ging es in letzter Zeit auch sehr schlecht unter anderem deshalb. Wir haben uns öfter gestritten und ich habe meine Freunde und Familie vernachlässigt", erklärte sie gegenüber Promiflash. Darum kehrt sie ihrem geliebten Buxtehude nun den Rücken.

Ihr sei bewusst, dass es mit dem Zusammenziehen recht schnell geht, aber sie sieht auch keinen Grund, zu warten. "Ich liebe Patrick sehr und möchte ihn jeden Tag bei mir haben und endlich zur Ruhe kommen ohne Stress und Streit", verriet Merle weiter. Sie würden in Graz bald in ihre erste gemeinsame Wohnung ziehen.

Instagram / merle_carina Merle Carina mit ihrem neuen Freund Patrick

