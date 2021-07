5 Senses for Love hatte für René (30) und Aileen ein Happy End. In der Datingshow dachten der Österreicher und die Düsseldorferin nicht, dass sie ein perfektes Match abgeben können. Nach Ende des Formats wurden die beiden aber doch eines Besseren belehrt – sie sind nämlich mittlerweile ein Paar. Jetzt macht René seiner Liebsten mit zuckersüßen Worten eine Liebeserklärung im Netz.

In einem Instagram-Post resümierte der einstige Are You The One?-Teilnehmer die vergangenen Monate und konnte sein Glück offenbar noch immer kaum fassen: "Ich ging in ein Format, um jemanden kennenzulernen. Wie die Geschichte bei '5 Senses' ausging, weiß ja der ein oder andere." Zu einer Reihe von Bildern, die den 30-Jährigen und die Dunkelhaarige zeigen, schrieb er außerdem diese rührenden Zeilen: "Dann kamst du in mein Leben und aus einem Erfahrungsaustausch am Anfang, über eine Freundschaft wurdest du ganz plötzlich einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben."

Außerdem plauderte er in dem Posting ein Detail aus, das viele seiner Fans bisher noch nicht wussten. Allem Anschein nach hat René schon vor seiner Freundin gewusst, dass aus ihnen mehr als nur gute Kumpels werden könnte: "Ich weiß noch, wie du am Telefon gesagt hast, dass wir zwei 'Freunde' bleiben können. Ich dachte mir nur: 'Was redest du? Das bleibt nicht nur bei einer Freundschaft.'"

Instagram / aileen_j._official Aileen und René, Ex-"5 Senses for Love"-Kandidaten

Instagram / renep__ Aileen und René, "5 Senses for Love"-Stars

Instagram / renep__ Aileen und René, "5 Senses for Love"-Paar

