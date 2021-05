Sie suchte Liebe und fand – etwas anderes. OnlyFans-Sternchen Yma Louisa machte erst kürzlich in der TV-Sendung 5 Senses for Love mit. Bei dem Experiment versuchte sie mithilfe ihrer fünf Sinne, den Partner fürs Leben zu finden und verlobte sich mit Marvin Osei, noch bevor die beiden sich jemals gesehen hatten. Doch diese Beziehung sollte kein Happy End bekommen: Die beiden Teilnehmer gingen als Singles wieder aus der Show. Doch anstatt der großen Liebe fand Yma etwas ganz anderes in der Sendung: eine neue Freundin.

Parallel zur Ausstrahlung von "5 Senses for Love" äußerten sich Yma und ihr Ex-Verlobter Marvin mehrfach zu dem Geschehen. Dabei bezeichnete die 23-Jährige Marvin unter anderem als manipulativ. Nun gab sie in ihrer Instagram-Story ein abschließendes Statement zur Sendung und schrieb: "Meine Reise geht zwar ohne einen Mann, aber dafür mit einer unfassbar guten Freundin an meiner Seite weiter". Mit dieser guten Freundin meint die Web-Bekanntheit Merle Carina, die ebenfalls Teilnehmerin in der Sendung war. Die beiden zeigten sich zuletzt häufig in gemeinsamen Live-Streams auf Instagram.

Auch Merle ging aus dem Experiment als Single heraus, nachdem ihr Ex-Verlobter fremdknutschte. Doch kurze Zeit später fand sie außerhalb der Sendung einen neuen Partner. "Merle Carina hat mir noch mal bewiesen, dass man sein Glück am ehesten findet, wenn man nicht krampfhaft danach sucht", schrieb Yma deshalb hoffnungsvoll in ihrem Statement. Mit Marvin und der Sendung scheint sie nun also abgeschlossen zu haben.

Anzeige

Instagram / yma.louisa Yma Louisa, "5 Senses for Love"-Teilnehmerin

Anzeige

© SAT.1/Benedikt Müller Marvin Osei und Yma Louisa, "5 Senses for Love"-Pärchen

Anzeige

Instagram / merle_carina "5 Senses for Love"-Teilnehmerin Merle

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de