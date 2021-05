Mit diesem Ausgang hat wohl kein 5 Senses for Love-Zuschauer gerechnet! Sowohl für Aileen als auch für René (30) schien das TV-Experiment eigentlich gescheitert zu sein. Die Düsseldorferin erhielt eine Abfuhr von ihrem Datingpartner Tobias – und auch der einstige Are You The One?-Kandidat bekam nach seinem Antrag einen Korb von seiner Auserwählten Nadja. Doch nur so konnten die beiden am Ende zueinanderfinden: Aileen und René sind inzwischen ein Paar!

Diesen Liebeshammer machten die beiden Turteltauben jetzt via Instagram offiziell! Aileen veröffentlichte auf ihrem Kanal ein hübsches Foto mit René – der Blondschopf hebt die Beauty hier hoch und schaut ihr tief in die Augen. Spätestens mit der Bildunterschrift wird klar, was Sache ist: "Ich liebe es, deins zu sein und zu wissen, dass du mir gehörst."

Auch wenn ihre Fans bisher keine Ahnung hatten, wussten ihre "5 Senses for Love"-Kollegen offenbar längst Bescheid! So kommentierte Tamara ihr Liebes-Outing: "Yay! Endlich ist die Katze aus dem Sack." Auch Sabrina (28) betonte: "Mein Schatz! Endlich darf die Welt es wissen." Findet ihr, René und Aileen geben ein hübsches Paar ab? Stimmt in unserer Umfrage ab!

