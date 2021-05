Sie beweist Modegeschmack: Model Kendall Jenner (25) geht stets mit den neusten Trends! Die brünette Beauty, die eigentlich in L.A. lebt, zeigt ihren Fans häufig ihre stylischen Outfits. In der Öffentlichkeit sind ihr Paparazzi meist dicht auf den Fersen – so auch bei ihrem letzten Ausflug nach New York City Ende April. Auf diesem Trip präsentiert sie erneut ihr großes Style-Bewusstsein: Das trägt Kendall während einer Frühlingwoche in der Metropole!

Schwarze Boots mit kleinem Blockabsatz und schwarze Lederhosen: Diese beiden Trend-Stücke kombiniert Kendall mit einem ebenfalls schwarzen Oversize-Blazer und einer gelben Schultertasche. Nur kurze Zeit später lichten Fotografen die 25-Jährige in einem hellen Outfit ab, bestehend aus einer cremefarbenen Hose mit Schnüren und einem beigen Oversize-Blazer. Auffällig hierbei: Als Handtasche trägt sie dabei eine Art Jutebeutel. Mit den Blazern und den eher weit geschnittenen Hosen geht sie voll mit dem Trend. Außerdem trägt die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin zu allen Outfits stets eine farblich passende Gesichtsmaske aus Stoff.

In der gleichen Woche wird sie außerdem in einem schicken, komplett dunkelblauen Outfit gesehen. Zu einem langen Mantel und einer Highwaist-Hose kombiniert sie offene Schuhe und wieder eine Schultertasche – ebenfalls ein aktuelles Trendstück. Doch nicht nur elegant, auch ganz leger zeigt sich Kendall im kuscheligen Jogging-Look auf ihrem Weg zum Flughafen. Zu einem flauschigen grauen Jogging-Set trägt sie erneut ihren Jutebeutel.

ActionPress Kendall Jenner, Model

MEGA Kendall Jenner, Model

ActionPress Kendall Jenner, Model

BACKGRID USA Kendall Jenner, Model

