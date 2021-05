Sarah Lombardi (28) und Julian Büscher (28) lassen gemeinsam die Sau raus! Im Januar dieses Jahres verkündeten die Sängerin und der Fußballer stolz, dass sie den Bund fürs Leben eingehen wollen. Sie haben sich verlobt! Bisher läuteten bei den zwei Turteltauben noch nicht die Hochzeitsglocken, doch das Warten auf den großen Tag scheint Sarah und Julian offenbar nichts auszumachen. Sie vertreiben sich die Zeit durch süßes Rumalbern!

In Sarahs Instagram-Story postete Sarah ein Foto von sich und ihrem Liebsten, auf dem sie sich von unten fotografierten, sodass ein kleines Doppelkinn zum Vorschein kam. Herrlich unperfekt ging es in dem nächsten Beitrag weiter: Im Auto rockt das Paar zu dem Hit "Rhythm Is A Dancer" von Snap!, singt lauthals mit und eskaliert komplett, sodass das Handy, mit dem sie den lustigen Clip aufnehmen, nur so durch die Luft wirbelt.

Die Clips zeigen: Sarah und Julian fühlen sich einfach superwohl miteinander und scheinen sich sicher zu sein, ihren weiteren Lebensweg gemeinsam beschreiten zu wollen. Kürzlich kamen sogar Gerüchte auf, ob die beiden nicht schon längt still und heimlich geheiratet hätten. Sarah teilte auf Instagram nämlich ein Foto, auf dem sie eine Jacke mit der Aufschrift "Wifey" trug, einem Kosenamen für eine Ehefrau.

Instagram / sarellax3 Julian Büscher und Sarah Lombardi im Auto

Instagram / julbue Sarah Lombardi und Julian Büscher

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi im April 2021 in Köln

