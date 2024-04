"Für immer": Sarah Engels macht Julian eine Liebeserklärung!

Sarah (31) und Julian Engels (31) gewähren immer wieder private Einblicke in ihr gemeinsames Leben. So wie jetzt auch: Die einstige DSDS-Finalistin überrascht den Fußballer in Kopenhagen mit einer süßen Liebesbekundung! Auf Instagram teilt die zweifache Mama ein Video, in welchem sie ihren Song "Für immer" für ihren Julian auf einem Boot singt – und ihm dabei total verliebt in die Augen blickt. "Für immer du und ich", schwärmt Sarah.

Und wie kommt die Gesangseinlage bei ihrem Liebsten an? Der 31-Jährige ist jedenfalls sichtlich gerührt von dem persönlichen Ständchen seiner Frau. "POV: Deine Frau überrascht dich mit einer Bootsfahrt und singt dann auch noch ihr Lied für dich", schreibt er völlig baff in der Kommentarspalte und fügt scherzend hinzu: "Ich kann nicht mehr – das sind zu viele Zwiebeln! Danke Schatz."

Mit ihrem Julian scheint die 31-Jährige den passenden Deckel zu ihrem Topf gefunden zu haben. Bereits seit Dezember 2019 gehen die beiden offiziell gemeinsam durchs Leben. Im November 2020 verlobten sie sich. Nicht einmal ein Jahr später wagten sie den nächsten Schritt und gaben sich bei einer romantischen Zeremonie das Eheversprechen. Im Dezember desselben Jahres wurde ihre Liebe schließlich durch die Geburt ihrer Tochter Solea (2) gekrönt.

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im April 2024

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrer Tochter

