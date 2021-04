Was will sie ihren Fans damit sagen? Sarah Lombardi (28) bringt ihre Follower zum Grübeln. Erst im Januar verkündete die Sängerin stolz, dass sie ihren Julian (28) noch in diesem Jahr heiraten möchte. Besonders aufgrund der aktuellen Gesundheitskrise steht aber bisher in den Sternen, wann die beiden sich das Jawort geben können. Jetzt sorgt Sarah mit einer vieldeutigen Jacke für Gerüchte: Gab es etwa eine heimliche Trauung?

Denn auf Instagram postete die 28-Jährige jetzt ein Bild, auf dem sie in der Kölner Innenstadt zu sehen ist. Im idyllischen Sonnenschein schlendert sie ihres Weges. Vielen Fans fiel sofort die Aufschrift ihrer Jeansjacke ins Auge: Denn dort steht in großen Lettern "Wifey"! Zu Deutsch bedeutet das nicht weniger als "Ehefrau", weswegen zahlreiche Anhänger der ehemaligen The Masked Singer-Siegerin in heller Aufruhr sind.

Eine Userin fragte direkt nach: "Wifey?? Habt ihr schon geheiratet, liebe Sarah?" Es gab aber auch Gegenstimmen, die der Meinung waren, dass dieser US-Kosename auch ohne Ehevertrag durchaus Verwendung findet. Es bleibt also wohl nur, abzuwarten, bis Sarah und Julian ein lang ersehntes Update liefern.

Instagram / julbue Julian Büscher und Sarah Lombardi an Neujahr 2021

Instagram / sarellax3 Julian Büscher, Sarah Lombardi und ihr Sohn Alessio

Instagram / sarellax3 Julian Büscher und Sarah Lombardi

