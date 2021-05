Yeliz Koc (27) und Jimi Blue Ochsenknecht (29) sitzen immer noch auf heißen Kohlen! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und der Schauspieler erwarten zur Zeit ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Schon vor einigen Wochen sollten sie erfahren, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommen. Das konnte bei dem Arztbesuch dann allerdings doch noch nicht festgestellt werden. Deshalb sollte nun ein zweiter Termin her, um endlich das Babygeschlecht zu erfahren – aber auch dieses Mal hat die Untersuchung nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt.

In ihrer Instagram-Story erzählte Yeliz: "Mit dem Baby ist alles gut, Gott sei Dank. Das einzige Problem war nur, zum zweiten Mal jetzt, das Baby lag einfach doof [...] Also wir wissen das Geschlecht immer noch nicht, weil man einfach immer noch nichts sehen konnte." Dabei habe sie eine Stunde beim Arzt gelegen, in der Hoffnung, dass man doch noch etwas erkennen würde. "Ich lag da wirklich eine Stunde und wir haben es wirklich versucht. Ich habe auch gesagt, ich kann auch aufstehen und tanzen, aber er meinte: 'Das bringt alles nichts'", erklärte die Influencerin genauer.

Für die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin und ihren Liebsten heißt es daher erst einmal: weiter warten. "In zwei Wochen gehe ich noch mal hin und dann wissen wir es hoffentlich", fasste Yeliz zusammen.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

