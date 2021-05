Lange haben ihre Fans gewartet! Nun ist der Nachwuchs von Ex-Bachelorette Jessica Paszka (31) und ihrem Verlobten Johannes Haller (33) endlich da! In seine Elternrolle wird das Influencer-Paar in den kommenden Tagen wohl hineinwachsen. Sicherlich werden sie alles dafür tun, dass es ihrer kleinen Hailey-Su gut geht – auch wenn das bedeutet, dass Neu-Papa Johannes sich optisch total verändern muss!

Dieses erste Kennenlernen war für Hailey-Su wohl eine stachelige Angelegenheit. Johannes Haller meldete sich nur kurz nach der Geburt seiner Tochter mit einem lustigen Instagram-Video, in dem er sich seinen Bart komplett abrasiert. "Mein Bart hat meine kleine Prinzessin gepikst", schreibt er. Das Unbehagen, das er bei seiner Tochter damit auslöste, ist für den 33-Jährigen natürlich kein Zustand! Beherzt greift er zum Rasierer und lässt seine Fans an seinem krassen Make-over teilhaben!

Viele sind von dem ganz neuen Look total überrascht und finden, dass Johannes so ganz ohne seinen gewohnten Dreitagebart um einige Jahre jünger aussieht. "Babyface" und "Plötzlich wieder 15", scherzen zwei Follower des gebürtigen Ravensburgers. Bei anderen kommt das neuerdings freigelegte Gesicht von Johannes aber auch durchaus gut an. "Siehst zucker aus", schreibt ein Fan, ein weiterer wünscht "viel Spaß beim intensiven Kuscheln".

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Reality-TV-Star

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka und Johannes Hallers Baby

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka, 2021

