Liebes-Outing von Merle Carina! Die Beauty nahm vor Kurzem an der neuen Datingshow 5 Senses for Love teil, wo ihr Verlobter Christian Hesse sie vor laufenden Kameras betrog und sie ihn kurz danach abservierte. Seitdem wurde viel darüber spekuliert, ob Merle sich nach den Dreharbeiten neu verliebt habe. Und tatsächlich: Im Netz präsentierte die 23-Jährige nun endlich den neuen Mann an ihrer Seite.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Merle jetzt die ersten beiden Pärchen-Pics mit ihrem Partner Patrick, der offensichtlich in Österreich lebt. "Du bist einfach da und machst mich glücklich. Ich liebe dich sehr und bin unglaublich froh, so einen tollen Menschen wie dich an meiner Seite zu haben", widmete das TV-Sternchen seinem Herzblatt süße Zeilen im zugehörigen Bildbeitrag.

In letzter Zeit gab es auf den Social-Media-Accounts von Merle häufiger Hinweise, dass sie wieder vergeben ist. Einige Follower dachten, dass es sich um Show-Kollege René (30) handeln könnte. Der scheint aber bei keiner Dame des "5 Senses for Love"-Casts landen zu können.

