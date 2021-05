Valentina Pahde (26) tanzt gemeinsam mit ihrer Schwester Cheyenne (26) bei Let's Dance! Heute steht in der beliebten Tanzshow alles im Zeichen von "Magic Moments". Die Promis berichten von den emotionalen Momenten ihres Lebens und vertanzen diese mit ihren Profitänzern. Valentina entschied sich dafür, auf dem Tanzparkett mit Cheyenne von ihrem Leben als Zwilling zu erzählen: Dafür holte sie die ersten 30 Punkte des Abends!

"Es ist was besonderes, einen Zwilling zu haben. Wir müssen uns nur angucken und wissen, was die andere denkt", erzählte Valentina von dem Leben mit ihrer Zwillingsschwester. Die beiden Frauen haben sich immer gegenseitig beschützt, seien füreinander da gewesen. Ein Leben ohne Cheyenne kann sich Valentina nicht vorstellen, deswegen tanzte die 26-Jährige mit der diesjährigen Kandidatin für die heutige Show mit.

Nach ihrer tänzerischen Darbietung zu "You And Me" brach Valentina in Tränen aus. Auch ihrer Mama, die im Publikum saß, liefen Tränchen über das Gesicht. "Das ist kein Tanz wie jeder Tanz, es ist meine Lebensgeschichte", wusste die GZSZ-Darstellerin im Vorfeld. Die Jury honorierte den starken Auftritt mit glatten 30 Punkten und schwärmte in den höchsten Tönen von Valentina. "Als Tänzerin springt mein Herz vor Freude. Ich sehe diese Qualität. Was du uns hier anbietest, ist Wahnsinn", würdigte Motsi Mabuse (40) ihre tänzerische Leistung.

Getty Images Valentin Lusin, Valentina Pahde und Cheyenne Pahde bei "Let's Dance"

Getty Images Valentin Lusin and Valentina Pahde, "Let's Dance" 2021

Getty Images Valentin Lusin und Valentina Pahde, "Let's Dance" Mai 2021

