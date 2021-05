Corona-Bäuchlein statt Mega-Sixpack? Eigentlich kennt man den beleibten Action-Darsteller Mark Wahlberg (49) als austrainierten Muskelpaket, doch die aktuelle Lockdown-Situation scheint auch an seinem Traumkörper nicht spurlos vorbeizugehen. Kollege Will Smith (52) hat ein ähnliches Schicksal ereilt, wie der Dreifach-Papa jüngst in einem Online-Beitrag offenbarte. Mark hat ganz offensichtlich auch ein wenig zugelegt. Auf seinem neusten Social-Media-Post ist der Hollywood-Hottie kaum wiederzuerkennen.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der attraktive Familienvater nun eine Vorher-Nachher-Collage, die ihn zweimal oben ohne zeigt. "Vom linken Foto zum rechten in nur drei Wochen. Dank Chefkoch Lawrence", kommentierte der "Transformers"-Star die Bildmontage. Auf der linken Seite sieht man ihn aufgepumpt in Sportshorts, auf der anderen Seite streichelt er über sein Wohlfühlbäuchlein und liegt im Bett. Ehefrau Rhea Durham (42) scheint sich bereits an die neue Figur ihres Liebsten gewöhnt zu haben. "In der Realität sieht das genauso heiß aus, mein Schatz", kommentierte das Model unter Marks Post.

Tatsächlich soll Marks Gewichtszunahme mit einer neuen Filmrolle zusammenhängen, wie sein Koch nun gegenüber E-News bestätigte. Lawrence versorgt seinen Klienten dafür jeden Tag mit 7.000 Kalorien. Um welchen Film es sich dabei handelt, ist noch nicht bekannt.

Instagram / markwahlberg Hollywoodstar Mark Wahlberg

Getty Images Rhea und Mark Wahlberg

Instagram / markwahlberg Mark Wahlberg, April 2021

