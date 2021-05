Süße Neuigkeiten von Karolina Kurkova (37)! Im Dezember des vergangenen Jahres gab die Victoria's Secret-Laufstegschönheit bekannt, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann Archie Drury ihr drittes Kind erwartet. Seitdem versorgte sie ihre Fans immer wieder den neusten Schwangerschafts-Updates. Unter anderem hatte sie sogar schon den Namen ihrer Tochter verraten: Sie sollte den Namen Lunca Grace bekommen: Jetzt ist die Kleine endlich auf der Welt!

Auf Instagram teilte Karolina nun ein Bild, auf dem sie das kleine Mädchen in ihren Armen hält. "Willkommen Luna Grace, unser kleiner Engel [...] Wir sind so verliebt." Ihre Tochter sei in der Nacht des sogenannten pinken Vollmonds geboren worden. Dabei handelt es sich um eine Naturerscheinung, bei der der Mond am Himmel rosarot wirkt. In Karolinas Heimat in den USA war dieses Phänomen in diesem Jahr in der Nacht vom 26. auf den 27. April zu beobachten. Demnach dürfte ihre kleine Prinzessin schon ein paar Tage auf der Welt sein.

Wie Karolina in ihrer Story preisgab, hat sie Luna Grace zu Hause entbunden. "Ich konnte fühlen, dass sie auf dem Weg war, also hat Papa alles vorbereitet. Die Aufregung war so groß", erklärte die 37-Jährige. Außerdem verriet sie, dass ihre beiden Söhne Tobin und Noah ihr kleines Geschwisterchen gut aufgenommen haben: "Die Jungs sind begeistert und können von Luna Grace kaum genug bekommen."

Instagram / karolinakurkova Karolina Kurkovas Tochter Luna Grace

Instagram / karolinakurkova Karolina Kurkova, Model

Instagram / karolinakurkova Karolina Kurkova mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen im Juni 2020 in Miami

