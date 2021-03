Karolina Kurkova (37) fiebert der Geburt ihres Mädchens entgegen! Zusammen mit ihrem Mann, dem Filmproduzenten Archie Drury, erwartet sie inzwischen schon zum dritten Mal Nachwuchs. Die beiden haben schon zwei Jungs: Tobin Jack (11) und Noah Lee (5). Die Schwangerschaft scheint das Topmodel auch durchaus zu genießen. Immer wieder versorgt Karolina ihre Follower im Netz mit Babybauch-Fotos – zuletzt sogar vollkommen hüllenlos. Nun teilte sie ein weiteres Detail mit ihren Fans: Sie verriet den Namen ihres Babys!

Auf Instagram veröffentlichte die 37-Jährige Bilder und Videos ihrer Babyparty. In der aufwendigen Dekoration war auch der Name der Kleinen zu lesen: Luna Grace soll ihre erste Tochter heißen! Der Name habe eine ganz spezielle Bedeutung für Karolina. "Ihr Name ist wirklich etwas Besonderes, da er von ihren beiden Brüdern stammt. Sie haben sie mit so viel Liebe benannt", verriet sie unter dem Post. Sie alle würden die Ankunft des Mädchens kaum mehr erwarten können.

Tobin und Noah scheinen schon seit Beginn der Schwangerschaft Feuer und Flamme zu sein, was ihr neues Geschwisterchen angeht. Den Moment, in dem Karolina ihrem Jüngsten die frohe Botschaft verkündet hat, teilte die Blondine im vergangenen Jahr in einem niedlichen Video. Noah hatte das Ultraschallbild sogar mit in die Schule genommen, um es seinen Freunden zu zeigen.

Instagram / karolinakurkova Karolina Kurkova im Februar 2021

Instagram / karolinakurkova Karolina Kurkova mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen im Juni 2020 in Miami

Instagram / karolinakurkova Karolina Kurkova mit ihrem Mann und ihren Söhnen

