Dieses Urteil sorgt für Aufregung! Am vergangenen Freitag mussten Daniel Hartwich (42) und Victoria Swarovski (27) schweren Herzens verkünden, dass das Let's Dance-Abenteuer für Lola Weippert (25) und Christian Polanc (42) leider vorbei ist. Der Profitänzer äußerte sich bereits kritisch zum Show-Aus – er kann die Bewertung der Jury einfach nicht nachvollziehen. Nun schließt sich Lola an – auch ihr scheint das alles ziemlich komisch vorzukommen.

In einem Q&A in ihrer Instagram-Story wird die TVNow-Moderatorin von ihren Fans jetzt in puncto Exit gelöchert. "Ich habe so viele Frage zu der Jurybewertung bekommen, dass es nicht fair sei, dass es Lieblinge gibt und so weiter, aber ja... Ich glaube, wir denken alle dasselbe, aber wir sprechen es jetzt einfach mal nicht aus", lautet die Antwort der 25-Jährigen. Nachdem sie für ihren "Magic Moment" überraschend viel Kritik und am Ende nur 19 Punkte bekommen hatte, sei ihr schon klar gewesen, dass es für sie und ihren Coach eng wird. "Chris war extrem schockiert und hat gesagt, er war in den zwölf oder 13 Jahren, die er da jetzt schon mittanzt, selten so schockiert wie bei unserer Punktevergabe", ergänzt sie abschließend.

Traurig ist Lola nach ihrem Ausscheiden aber nicht – sie hege zudem auch keinen Groll gegen die Produktion. "Ich denke auf keinen Fall negativ über 'Let's Dance'. Ich wollte immer dabei sein, ich bin unfassbar dankbar, dass ich Teil von dieser fantastischen Reise sein durfte. Also ich bin unheimlich happy über die Zeit", hält die Wahlberlinerin fest.

Getty Images Lola Weippert und Christian Polanc, "Let's Dance"-Tanzpaar 2021

Getty Images Lola Weippert und Christian Polanc bei "Let's Dance"

Getty Images Lola Weippert bei "Let's Dance" 2021

